Sono giorni di felicità per Simona Ventura, che fa il suo gran bel figurone in costume da bagno al mare e che parla anche di possibile matrimonio.

È periodo davvero molto bello per Simona Ventura. La popolarissima conduttrice televisiva è in totale riposo e come tanti altri vip, ha scelto la Puglia per trascorrere la sua estate. Ma di recente è stata anche a Rimini, che per lei ed anche per il compagno, il giornalista Giovanni Terzi, rappresenta una sorta di posto speciale.

Qualche giorno fa lei stessa ha affermato che il matrimonio con il suo attuale partner sarebbe nei piani. E potrebbe avvenire prima di quanto si pensi. Qualora ci dovesse essere un nuovo, fatidico “si” nella sua vita, la location scelta sarebbe proprio Rimini. Nel frattempo la 55enne emiliana, originaria di Bentivoglio, in provincia di Bologna, dà spettacolo in costume. Lei mostra una forma fisica decisamente invidiabile.

Simona Ventura, che spettacolo inatteso in tenuta estiva