L’attaccante nigeriano Osimhen passa dal Lille al Napoli. Un colpo che è costato circa 50 milioni più bonus al club azzurro

E’ arrivato il tanto atteso tweet. Osimhen è un giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato come suo solito l’acquisto con il tweet pochi minuti fa. Il produttore è a Capri e l’annuncio era imminente già da qualche ora. Osimhen è un attaccante alto, longilineo ma forte fisicamente. Per struttura fisica ricorda Pogba anche se ha un ruolo completamente diverso. E’ un attaccante veloce, con falcata lunga e bravo a sfruttare la profondità. Sa muoversi su tutto il fronte offensivo ed è rapido nella conclusione a rete. Per caratteristiche ricorda Cavani, un altro attaccante che è ancora nei cuori dei tifosi. Da migliorare di testa, nonostante sia alto. E’ l’ideale per una squadra che gioca palla a terra e riparte, proprio come il Napoli migliore dell’era Gattuso.

Napoli, Osimhen spinge Milik

Sul fronte cessioni, l’arrivo dell’attaccante nigeriano mette ancora più pressioni su Milik. L’attaccante vuole la Juve ma bisogna accontentare le richieste di De Laurentiis, altrimenti deve firmare il rinnovo e attendere migliori offerte a gennaio. Il Napoli chiede 40 milioni, una cifra giusta visti i prezzi di oggi e l’età di Milik, oltre all’esperienza già maturata a Napoli in campo nazionale ed europeo. Le contropartite non vengono prese in considerazione dal Napoli, sono proposte dei club interessati che non hanno grandi possibilità.

Il Napoli non gradisce quasi mai contropartite perchè le cessioni devono portare delle plusvalenze in bilancio. Al massimo il club opera attraverso operazioni distinte, come accaduto lo scorso anno nell’affare Manolas e Diawara.

