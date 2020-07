Valentina Vignali, l’appuntamento struggente: “Abbiamo fatto pace”

Valentina Vignali nel suo nuovo post su Instagram racconta qualcosa di sé: la visita a Pisa, un posto speciale per lei, la didascalia è toccante

Bellezza e sensualità con pochi eguali, ma non c’è soltanto questo in Valentina Vignali. La cestista, classe 1991, diventata famosa come personaggio televisivo al Grande Fratello Vip e come influencer, dentro di sé porta anche i trascorsi di una vita difficile. Come non molti sapranno infatti, nel 2012 ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Soltanto dopo una operazione e una lunga lotta, ha sconfitto la malattia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valentina Vignali torna al mare e sfoggia un costume vietato ai minori – FOTO