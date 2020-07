La metamorfosi di Valerio, vincitore di Masterchef: oggi è un’altra persona

Si chiama Valerio Braschi, il ragazzo promettente, conquistatore del pianeta Masterchef nel 2017. Ecco come appare dopo tre anni

Un ragazzo di soli 19 anni ha impressionato gli amanti della cucina e i giudici del programma televisivo culinario più seguito all’epoca. Valerio Braschi ha vinto l’edizione 2017 del programma Masterchef, dedicato alle pietanze più stravaganti degli esperti affioranti del mondo del gusto.

La tenacia, il talento e l’intraprendenza risoluta hanno avuto ragione dei concorrenti finalisti di quella edizione. Al tavolo della proclamazione sedeva gente del calibro di Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Bastianich, colpiti dalle sue inaspettate qualità di reinventarsi un pranzo alla sua maniera.

Una standing ovation per una personalità davvero promettente della cucina, che a distanza di tre anni vanta ancora del fuoco ringiovanito per esaltarsi e mettere in mostra tutto il suo repertorio

Vita e “miracoli” di Valerio Braschi