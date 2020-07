Wanda Nara, la vita è bella in Lamborghini – FOTO

Wanda Nara a bordo di una Lamborghini, la showgirl argentina si gode la sua fuoriserie e come al solito regala un dettaglio ai suoi fan

Una vita al massimo, da sempre, per Wanda Nara, tornata a godersi la routine in quel di Parigi insieme a Mauro Icardi e alla sua famiglia. La showgirl argentina e il bomber hanno vissuto un discreto periodo, nel corso del lungo lockdown, nella loro villa sul lago di Como, ma sono tornati già da un po’ in Francia. Il Psg è tornato in campo per le finali di coppa nazionali e per la Champions League che avrà luogo ad agosto, Wanda intanto tra i suoi impegni si gode anche qualche momento particolare di relax. L’abbiamo già vista all’opera in qualche festa in piscina oppure godersi qualche momento in solitudine, su Instagram oggi ci regala uno scatto che è un po’ il manifesto della sua vita.

