Adriana Volpe in simpatica compagnia , il suo vestito incanta – Foto

Adriana Volpe. La popolare conduttrice in onda su Tv8 con il programma Ogni Mattina, spopola sul web come sul piccolo schermo. Migliaia di fan per lei

Una carriera lunga quasi 30 anni. Il piccolo schermo è il suo habitat naturale dove spopola con grande favore di pubblico. Adriana Volpe ha iniziato a prendere posto nello show business giovanissima. Un passato breve come modella ma è la televisione che le ha donato le soddisfazioni più grandi. Un’ascesa rapida la sua. Da valletta a presentatrice in pochi anni, complice il talento e le capacità strordinarie d’intrattenimento.

La Rai è sempre stata la sua casa. Oggi Adriana Volpe però è uno dei nuovi volti del canale emergente Tv8 dove conduce Ogni Mattina insieme al collega Alessio Viola.

Visualizza questo post su Instagram Oggi molto Titti 🐥 😂@atoslombardiniofficial @levis_ita @casadeiofficial Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:22 PDT

Il cambio di bandiera ha ragioni assai note che hanno avuto strascichi fino a pochi giorni fa. Il rapporto conflittuale con il conduttore Giancarlo Magalli, suo partner lavorativo ne I Fatti Vostri, ha sancito un taglio netto con il passato.

Non se le sono di certo mandate a dire. Frecciatine e insulti a mezzo stampa e via web che hanno visto protagonista (a supporto della Volpe) Marcello Cirillo. Anche lui, insofferente a Magalli, lasciò il programma.

LEGGI ANCHE -> Jasmine Carrisi scatenata, costume perdifiato e fisico da impazzire – FOTO

Adriana Volpe, il weekend in straordinaria compagnia