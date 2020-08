Alba Parietti a bocca aperta, non tramonta mai. Il selfie fatale – FOTO

La conduttrice televisiva, Alba Parietti accende la passione in uno scatto inusuale che divide il web tra commenti pro e contro

Una donna di pregevole fattura, dinamica, quasi intramontabile. Parliamo di Alba Parietti, la showgril di vecchio stampo che accende l’estate con selfie volgari e incontrollati.

Conosciuta per la sua artistica e “accomodante” bellezza, la showgirl 59enne di Torino è oggi un’opinionista del mondo dello spettacolo. Lo spirito guerriero che la contraddistingue fa spesso discutere, soprattutto arrivati ad una certa età, dove Alba non sembra avere ancora rughe in giro per la testa, eppure gli haters fioccano come neve dal cielo in pieno inverno.

Nell‘ultimo scatto su Instagram, l’ex conduttrice tv ha ottenuto un’uscita senza freni. L’outfit bianco trasparente nasconde solo in maniera apparente il suo fisico poco brillante. Alba Parietti è un fulmine caduto in terra, mentre apre la bocca irta di rossetto, richiamando gesta a luci rosse, in gran parte disapprovate dagli haters del web.

“Mamma mia che post palloso! Non traspare tutta questa felicità/serenità comunque…; ridicola è un complimento ! Io direi patetica ..ma forse disturbata 😂😂😂”, ai quali si vanno ad aggiungere commenti positivi e difensivi per la carriera poliedrica dell’ex attrice. “A me piace, lei provoca volutamente e voi pecore che aggredite😂😂😂😂 forza Alba 😘; Hai scritto delle cose vere e profonde che raccontano chi sei… È sei una bella persona oltre che bella ovviamente….”

L’estate rovente di Alba Parietti