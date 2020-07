Anna Falchi bella al tramonto: in costume bianco dedica la FOTO ai follower

Anna Falchi al mare sembra la Venere di Botticelli con quelle curve sexy in uno scatto al tramonto che dedica ai suoi followers su Instagram

La bella showgirl Anna Falchi ha debuttato circa un mese fa su Rai Uno con “C’è tempo per“, trasmissione dedicata a uomini e donne over 60. Una sfida per l’attrice che si è buttata in questa nuova avventura estiva ma che sembra averla messa subito a suo agio. Anna anche nel programma punta su elganza e prorompenza mai volgari, le ricette del suo incontrastato bagaglio di peculiarità, destinate a dire la propria anche nel nuovo decennio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melita Toniolo selvaggia e provocante, tutta “infuocata” omaggia i fan – FOTO

Gli scatti che Anna ci propone quasi quotidianamente sono colorati e allegri, un tuffo nel suo camerino per vedere le anteprime del programma e conoscerne i retroscena, anche per quanto riguarda i cambi look. L’ex modella 48enne, originaria di Tampere e modello di bellezza giunonica degli anni Novanta, sembra non abbia perso alcun connotato rispetto al 1989 quando si classificò seconda a Miss Italia.