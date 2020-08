Barbara D’Urso in acque trasparenti, non si accorge che si vede tutto – FOTO

Continuano le vacanze di Barbara D’Urso e la conduttrice negli ultimi giorni sta pubblicando vari scatti in cui è al mare o in piscina

Visualizza questo post su Instagram Capelli bagnati… e più corti 💇🏼‍♀️ 😜 #haircut #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 31 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT

L’ultima immagine condivisa da Barbara D’Urso poco fa la ritrae in piscina con davanti a lei campi sterminati di campagna verde. È seduta in acqua e non si accorge che il costume bianco che indossa diventa trasparente sul suo didietro e fa intravedere tutto. Barbarella nazionale questa volta, non volendo, fa impazzire i fan e follower su Instagram che possono ammirare le sue virtù. Dall’alto dei suoi 63 anni si mostra con un fisico da ragazza, in forma e serena, si gode le meritate vacanze dopo un anno trascorso in televisione con i suoi programmi e il suo pubblico sempre entusiasta degli show che conduce con grande maestria, bravura e con tanta simpatia.

Barbara D’Urso: la foto in acque trasparenti con il costume bianco