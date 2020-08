Carlo Conti, finalmente lo rivela: l’annuncio che tutti aspettavano. Il conduttore ha finalmente dato la notizia che volevano sentire tutti

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione. E, finalmente, sta per tornare su RAI 1 con una nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i personaggi famosi troveremo Manuela Arcuri, Veronica Gatto e Debora Villa. Dopo settimane di voci, ha rivelato lui in persona i nomi dei concorrenti che ci saranno nella prossima edizione.

Carlo Conti, finalmente da l’annuncio ai suoi fans

Tra i concorrenti del programma di Conti troveremo il cantautore Virginio, l’imitatrice e il volto di Striscia La Notizia Francesca Manzini. Ci sarà il doppiatore Luca Ward e Pago, da poco reduce dal Grande Fratello e dalla sua relazione con Serena Enardu. In seguito Carolina Rey e la famosa Carmen Russo, che con il suo talento sicuramente si distinguerà. L’affascinante Sergio Muniz e il comico Francesco Paolantoni. Anche la cantante Giulia Sol. Un cast scoppiettante e pieno di nomi che piacciono molto al pubblico. Sui social si stanno complimentando tutti per la scelta, e già gli utenti di Twitter non vedono l’ora di assistere alla prossima gara.

“Ci sarà molto da ridere con Paolantoni” scrive un utente su Twitter. “L’ho scoperto grazie a Stasera Tutto è Possibile e da allora sono diventata una sua fan. Nessun comico è in grado di farmi ridere come lui”.