Caterina Balivo pazzesca e in stupenda compagnia, che sorriso – FOTO

Caterina Balivo è sempre più bella e con un sorriso smagliante, come dimostra nella recente foto che ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram

Calato il sipario su Vieni da me, ora per Caterina Balivo è un periodo di riposo lontano dalle telecamere. Dopo le vacanze a Favignana con la sua famiglia, la conduttrice ha fatto ritorno ad Aversa. Ad aspettarla in questo inizio agosto è stato un gran caldo. Lo ha dichiarato lei stessa. Infatti la presentatrice ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram.

Una foto accompagnata dalla seguente didascalia. “…ben venuto Agosto, ti accogliamo così ad Aversa con 40 gradi e piatti lavati a mano da me e Cora con GA che dice che è stanco perché fa caldo 😂 – si legge –. Tranquille… prima ha apparecchiato per tutti. #caterinabalivo #caterinasecrets“.

