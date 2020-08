Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro: Ronaldo non convocato

L’edizione del 2020 della Scarpa d’Oro è andata a Ciro Immobile: Cristiano Ronaldo non è stato convocato nella gara contro la Roma sebbene al portoghese sarebbe servito un poker per raggiungere il laziale

Ad aggiudicarsi la Scarpa d’Oro 2020 è stato Ciro Immobile. L’unico suo rivale era Cristiano Ronaldo che avrebbe dovuto segnare 4 gol stasera nella gara della Juventus contro la Roma per raggiungere il biancoceleste ma non è stato convocato da Sarri in vista degli impegni della Vecchia Signora di Champions League. Stasera si giocherà Napoli-Lazio con Immobile che sarà dell’11 titolare. Ha siglato ben 35 reti ed è a 70 punti totali. Dunque dopo ben 13 anni, il titolo ritorna a vincerlo un calciatore italiano. Prima di lui vinse la Scarpa d’Oro Francesco Totti nella stagione calcistica 2006/2007. L’anno dopo fu Cristiano Ronaldo a vincerla poi solo giocatori che militavano nella Liga spagnola. Dopo il già citato Totti e Luca Toni, Immobile è il terzo italiano a vincere il trofeo. Inoltre se l’attaccante di Torre Annunziata dovesse segnare stasera al San Paolo raggiungerebbe il record di Gonzalo Higuain con 36 gol.

LEGGI ANCHE -> Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

I record di Ciro Immobile

Dal 2008 Immobile è il primo ad aggiudicarsi la Scarpa d’Oro che non fa parte di compagini di Liga o Premier: 2008 Ronaldo, 2009 Forlan, 2010 Messi, 2011 Ronaldo, 2012 Messi, 2013 Messi, 2014 Ronaldo e Suarez, 2015 Ronaldo, 2016 Suarez, 2017 Messi, 2018 Messi, 2019 Messi, 2020 Immobile. Ciro è inoltre il primo calciatore di tutti i tempi della Serie A a vincere il titolo di capocannoniere per ben tre volte con due squadre diverse: nel 2014 con il Torino e nella Lazio nel 2018 e quest’anno.

LEGGI ANCHE -> Juventus-Roma: le probabili formazioni e i precedenti del big match

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Prima di lui solo Toni con la Fiorentina nel 2006 e poi con il Verona nel 2015 e Ibrahimovic nell’Inter nel 2009 e nel Milan nel 2012 erano stati in cima alla classifica marcatori ma con due titoli totali.