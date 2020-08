Claudia Gerini, bella come sempre: abito elegante, esplosione di sensualità – Foto

Claudia Gerini in un lungo e sensuale abito da sera rosso è fantastica. Fan in visibilio ed incetta di like su Instagram per la sua bellezza

E’ una delle attrici italiane più belle e famose. Sempre fascinosa e di classe, sensuale e mai volgare, lei che è diventata una vera icona di bellezza negli anni Novanta al fianco di Carlo Verdone. È Claudia Gerini che nonostante sia alla soglia dei 50 anni, non arretra di un millimetro in fatto di bellezza e grazia.

Una donna che sa cosa significa piacersi e piacere mantenendo sempre uno profilo alto ed elegante. È questo quello che piace tanto di Claudia che in tanti anni di carriera non ha mai deluso i suoi fan che oggi come allora la seguono sul lavoro come nella sua vita privata, oggi grazie ad Instagram. Sul social dell’immagine l’attrice romana conta più di 295mila followers che sognano e vivono emozioni senza tempo grazie ai suoi scatti.

L’ultimo pubblicato da Claudia è bellissimo. Lei è affascinante, in un lungo abito da sera rosso, leggermente scollato sul seno, che scende stretto sui fianchi e poi giù fino ai piedi in balze che si rincorrono una dietro l’altra. Tacchi altissimi, pochette nera e capelli biondissimi, come sempre, tirati da un lato e che scendono dall’altro in vorticosi boccoli.

Claudia ringrazia Luisa Carcavale, fotografa di riferimento per il settore dello spettacolo, per la foto e scrive: “… la fotografa mi dice “fatti fare una foto al volo” … eccola. Grazie Luisa che riesci sempre a catturare il lato più autentico e sgangherato di quella me che vedi solo te”.

Fan in visibilio e in sole tre ore è già un rincorrersi di like a quota oltre 7 mila tra i quali anche quelli di Filippo Nigro suo compagno di lavoro nell’attesissima terza serie Netflix di Suburra. Ma cosa attende Claudia per la prossima stagione? La rivedremo? Tutte le anticipazioni.

