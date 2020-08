Un povero gatto morto in strada è stato verniciato dagli operai incaricati della segnaletica

Un gatto è morto in strada in Romania ed è stato verniciato dalle strisce della segnaletica. Come se non fosse già terribile per un animale morire in strada probabilmente investito da un auto in corsa. Deve subire anche il poco rispetto di chi non si accorge nemmeno della sua presenza sulla strada. Infondo è solo un gatto, in molti pensano. Invece è un essere vivente, morto nel peggiore dei modi senza che nessuno si sia preoccupato di togliere il corpo dalla strada. In strada ci sono i lavori, perciò c’è poco passeggio.Tuttavia, è molto strano che gli operai non abbiano visto la salma del gatto e anzi ci siano passati sopra con la macchina per la segnaletica come se nulla fosse. Un amante degli animali, ha condiviso su Facebook la foto del povero gatto morto sulla strada per sensibilizzare.

Non è stato chiarito se gli addetti non si siano accorti della presenza dell’animale, o se lo abbiamo deliberatamente ignorato. Anche perché con la macchina avranno sentito il sobbalzo dovuto alla presenza del corpo, eppure niente. Nessuno si è preso la briga di togliere la salma. Anzi è stato verniciato come se fosse parte della strada.

Animali in strada: pericolosità e disinteresse

Quante volte è capitato di vedere animali in strada che giacevano morti. Troppe volte si sono visti gatti, cani e altri animali morti investiti da auto. E mai nessuno si prende la responsabilità di togliere il corpo dalla strada. Andrebbe fatto primo, in segno di rispetto dopo aver ucciso una creatura, e secondo per non creare altri incidenti. Ci vorrebbe un po’ più di attenzione nei confronti di questa tematica, sia da parte degli addetti alla strada che da chi la traffica. Inoltre è bene ricordare di fare sempre attenzione, poiché a volte questi poveri randagi si trovano in mezzo alla strada da soli. E se non ci si vuole fermare per salvarli, almeno che si stia attenti a non investirli.

