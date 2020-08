La splendida Dayane Mello vi migliorerà la giornata grazie ai suoi scatti conturbanti. Attualmente in vacanza, la modella brasiliana non nasconde nulla di sé.

Visualizza questo post su Instagram Good Morning 🌟 Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 1 Ago 2020 alle ore 1:26 PDT

La brasiliana Dayane Mello è un volto noto in Italia ormai da diverso tempo. Dotata di un fisico statuario (è alta 1,77 cm) e perfetto, lei ovviamente non passa di certo inosservata. L’assoluta magnificenza che la connota a livello esterico fa si che subito ci si accorga di lei.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini | l’uscita dall’acqua spettacolo di sensualità | FOTO

E come tante altre vip, anche Dayane utilizza i social network per promuovere la propria immagine e restare sempre sulla cresta dell’onda. La 31enne originaria di Joinville, città dello stato di Santa Catarina, è bella che di più non si può. Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ce la mostrano come se lei fosse una dea scesa in terra per illuminarci. Pelle senza sbavature, liscia, forme desiderabilissime, chioma fluente e sguardo da provocatrice. Sono in tanti tra gli uomini, e probabilmente anche tra qualche donna, a sognare di avere qualcuna come lei al proprio fianco.

LEGGI ANCHE –> Il bacio di Gigi Hadid e Zayn Malik: i fan si scatenano – FOTO

Dayane Mello, la più bella tra le più belle