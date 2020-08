Elisa Isoardi, è stata colpita da un tumore alla corde vocali anni fa. Ora sta bene ed è in forma smagliante.

Elisa Isoardi, torna a parlare del tumore che l’aveva colpita nel 2014. La conduttrice racconta la paura di quel brutto periodo per lei. Rivela però che oggi si sente in perfetta forma. La causa della malattia deriva da un polipo che le ha attaccato le corde vocali. Fortunatamente il tumore è stato preso in tempo e si è sottoposta all’operazione e successivamente alle cure. La bella conduttrice, si è accorta dei sintomi durante la conduzione del programma “Unomattina”. Avvertiva raucedine e fastidio alla gola, questo l’ha indotta a fare qualche controllo approfondito.

Ad oggi la conduttrice cunese si dice in perfetta forma. E pronta ad affrontare i nuovi impegni lavorativi. Dopo la chiusura definitiva del programma “La prova del cuoco”.L’ex di Matteo Salvini, sarà protagonista nel programma di danza “Ballando con le stelle”. Oltre a cimentarsi nel ballo, la bella conduttrice avrà una trasmissione tutta sua dedicata alla medicina, “Check up”.

Elisa Isoardi si dedica al lavoro, dimenticando l’amore per il momento

Elisa Isoardi dopo la rottura con il leader della Lega, Matteo Salvini aveva intrapreso una storia d’amore con l’imprenditore Alessandro. Archiviata anche quella storia ad Aprile, data la fama da playboy del ormai ex fidanzato milionario. Pertanto la Isoardi ha trascorso anche la quarantena senza fidanzato. Infatti la bella 37enne, ha trascorso quei mesi difficili a Roma a casa di sua zia. Elisa parla spesso anche dell’ex, Matteo Salvini e di come la loro storia era diventata poco felice. Lui oggi è accanto alla nuova fidanzata, Francesca Verdini e sembrano essere molto felici insieme. Alla Isoardi tocca aspettare ancora per il suo lieto fine. Nel frattempo si dedica al lavoro in televisione, che le da molte soddisfazioni.

