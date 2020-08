È sempre super, qualunque cosa faccia, Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è sensualissima anche quando termina un allenamento in piscina.

Trascorse le meritate vacanze, per Federica Pellegrini è tempo di ritornare in acqua. E non al mare, né in piscina per rilassarsi. Ma piuttosto in vasca per restare la più forte che ci sia nel nuoto, sport che da sempre regala a lei ed all’Italia soddisfazioni e titoli di prestigio.

La plurimedagliata veneziana, di stanza da anni a Verona, si fa ritrarre nel momento in cui giunge alla fine una sessione di allenamento. E che dire, lei è uno spettacolo tanto dentro quanto fuori dall’acqua. La Pellegrini rappresenta un prototipo di bellezza tutto suo. Lei è diversa dalle altre donne. Lo sport che pratica lascia un marchio evidente sul suo corpo perfetto. Come la muscolatura, più accentuata del solito rispetto quanto siamo abituati a vedere dalle tante starlette che sono solite farsi ammirare sui social. Ma come detto, questo è un suo modo differente ed originale di essere bella.

Federica Pellegrini, tutti ai piedi della regina della vasca