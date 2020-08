Una ragazza di appena 25 anni ha perso la vita schiantandosi sul guardrail in autostrada.

Nuova tragedia in autostrada. Una ragazza di 25 anni è morta verso le 6 di questa mattina dopo uno schianto con il guardrail. La vittima è deceduta sulla A14 in direzione per Ravenna al km 14 nord vicino lo svingolo per Bagnacavallo. I soccorsi sono giunti subito sul posto e hanno cercato di trasportare la ragazza in ospedale ma purtroppo durante il percorso tutti i tentativi per salvarla sono stati vani.

