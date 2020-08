La Casa di Carta 5. Netflix dichiara: la prossima stagione sarà l’ultima

La Casa di Carta 5. Iniziate le riprese della quinta stagione della popolare serie tv spagnola. Netflix dichiara che non ci saranno capitoli successivi

Nelle scorse settimane erano trapelati rumors che avevano dato spazio a mille congetture. Cast e crew sono stati bravissimi a non farsi mai sfuggire una notizia più del necessario. Ieri la bomba è stata sganciata direttamente da Netflix, colosso delle piattaforme streming e produttore della serie tv spagnola più amata al mondo. La Casa di Carta 5 mette fine ad un’era, non ci sarà un seguito. Un messaggio su Instagram su tutti i canali nazionali: “Parte 5: il colpo giunge al termine.”

Non è ancora uscito l’ultimo capitolo e già si pensava a come la storia potesse evolversi in una sesta stagione. Purtroppo le speranze non sono state appagate ma siamo sicuri che le future puntate non deluderanno l’aspettativa di emozione degli spettatori.

La Casa di Carta 5. Nuovi membri nella banda del Professore