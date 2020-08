Silvia, sorella di Laura Pausini, e la somiglianza incredibile con la cantante – FOTO

View this post on Instagram

Cecilia e Matteo sono i miei due nipotini. Sono gemelli e quando sono arrivati quasi 10 anni fa ho ricevuto uno dei regali più grandi della mia vita. Quest’anno le nostre vacanze sono finalmente insieme e anche la mia Paola è felice, perché sta con la sua zia adorata, mia sorella Silvia. #GiornataDegliZii Cecilia y Matteo son mis dos sobrinos. Son gemelos y cuando llegaron hace casi diez años recibí uno de los regalos más grandes de mi vida. Este año, nuestras vacaciones han sido, por fin, juntos y también mi Paola es feliz porque está con su adorada tía, mi hermana Silvia. #DíaDeLosTios Cecilia and Matteo are my 2 nephews. They are twins and when they were born around 10 years ago I received one of the best gift I’ve ever had. This year our holidays are finally together and my Paola is happy too, because she’s close to her lovely auntie, my sister Silvia. #AuntAndUnclesDay Cecilia e Matteo são meus dois sobrinhos. São gémeos e quando eles chegaram há quase dez anos recebi um dos maiores presentes da minha vida. Este ano, nossas férias foram, finalmente, juntos e também minha Paola é feliz porque está com sua amada tia, minha irmã Silvia. #DiaDosTios Cecilia et Matteo sont mes deux neveux. Ce sont des jumeaux et quand ils sont arrivés il y a pratiquement 10 ans, j'ai reçu l'un des plus grands cadeaux de ma vie. Cette année, nos vacances sont enfin ensemble et ma Paola est heureuse aussi car elle est avec sa tante adorée, ma sœur Silvia. #JournéeDesOncles #Zia #Nipoti #Love #Family