Laura Torrisi sotto la doccia, ‘curve’ da capogiro – FOTO

Laura Torrisi è una donna bellissima: l’attrice ha postato sul noto social Instagram uno scatto fenomenale sotto la doccia.

Laura Torrisi è una donna bellissima e questo non lo si scopre di certo adesso. La ragazza ha partecipato nel 1998 a ‘Miss Italia’ qualificandosi per la finale e ha preso parte alla sesta edizione del ‘Grande Fratello’ venendo eliminata in semifinale. La catanese raggiunse la popolarità ottenendo il ruolo da protagonista nel film di Pieraccioni ‘Una moglie bellissima’: lei ed il noto regista e sceneggiatore intrapresero una relazione terminata nel 2014. Laura ha un grosso seguito sui social: la 40enne vanta 1,3 milioni di follower. La Torrisi, poco fa, ha postato uno scatto da cardiopalma: le sue ‘curve’ incantano il web.

