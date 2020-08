Martina Colombari, piccole e dolci debolezze in spiaggia – FOTO

Un’incantevole Martina Colombari si gode una pausa sfiziosa sulla spiaggia di Riccione. Tanti complimenti, ma anche tanti commenti carichi di malizia.

Incoronata Miss Italia dl grande Fabrizio Frizzi a soli 16 anni, Martina Colombari ha saputo fare della sua innegabile bellezza e del suo incredibile talento un passe-partout per il mondo dello spettacolo. A 45 anni, l’attrice e conduttrice televisiva ha già alle spalle un’importante carriera ed un matrimonio felice con l’ex calciatore Alessandro (Billy) Costacurta. I due sono legati dal 2004 ed hanno un figlio, Achille, di 15 anni. Dalla sua soleggiata Riccione, la Colombari pubblica spesso scatti ora bellissimi, ora semplicemente divertenti, che la immortalano in momenti di vita quotidiana. Clicca su “successivo” per vedere l’ultimo!

Martina Colombari, dolci tentazioni di metà estate