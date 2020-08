Melita Toniolo racconta la sua malattia: “Combatto da 5 anni e mio figlio…”

View this post on Instagram

Un bel giorno di esattamente 5 anni fa (quindi ancora prima di avere Daniel!!) mi guardo nello specchietto della macchina e vedo il viso di un dalmata: ero piena di macchie scurissime. Ero in Francia, quindi ho dovuto chiamare la mia dermatologa che mi disse "mandami le foto, ma sicuramente sarà MELASMA". (in italiano eh, non in francese😂) Sono 5 anni che giro professionisti e medici ma…il melasma non si può "togliere" si può solo "curare". Voi lo sapevate? sapevate della sua esistenza ?? Mi sono studiata davvero qualsiasi cosa ( perchè poi nessuno ti darà una versione UGUALE a quella di un altro😂) ma sono arrivata alla conclusione che "forse" dopo 10 anni di pillola anticoncezionale, averla smessa per sempre in quell'estate senza mettere la protezione, non è stata una bella idea..Anzi, forse l'idea più idiota che io abbia mai avuto! Da quel giorno sorrido sempre quando mi dicono …"MAMMA MIA CHE BIANCA CHE SEI, SEMBRI UN FANTASMA! MA NON LO PRENDI UN PÒ DI SOLE?"…. .. che tutto sommato è molto meglio questa frase che di quella di qualche anno fa " MA HAI I BAFFI???" 😂 #melasma