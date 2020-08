Mick Schumacher sulle orme di papà Micheal: “Mi ha sempre detto così…”

Il figlio di Micheal Schumacher, Mick si racconta in un’intervista, in cui c’è tanto anche di suo padre: “Mi ha sempre detto una cosa nella vita…”

Le grandi avventure di Formula 1 non finiscono mai, fanno giri immensi e poi ritornano. Un rientro in versione giovanile quello di Micheal Schumacher, che dalla malattia di ben 5 anni fa non sembra essersi più ripreso… Ora è il turno di Mick e delle sue straordinarie capacità, da erede, predestinato del campo.

E’ arrivato il tempo di insegnare per Micheal Schumacher e indossare i panni del “Virgilio” dantesco nel percorso verso la gloria. Perchè Mick di stoffa ne ha e ha dimostrato già di essere sulle orme del proprio papà, il pilota Formula 1 che ha dominato ben 10 lunghi anni la scena dei motori.

La carriera da pilota inizia in sordina per Mick, anche per non dare nell’occhio, dato il suo nome all’anagrafe. Dunque primi passi nei go-kart e infine nel 2019 l’ingresso nella Ferrari Driver Academy per ergersi a protagonista indiscusso tra gli emergenti, sulla volante rossa monoposto.

Papà Micheal non può altro che sorridere di fronte allo sviluppo a gonfie vele del figlio, che durante un’intervista cita a più riprese il suo vecchio maestro. “Papà mi dice sempre una cosa…”: vediamo quale, VAI su SUCCESSIVO

I consigli di Micheal Schumacher al figlio predestinato