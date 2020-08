Naike Rivelli ha caldo e si spoglia nuda: finisce a terra sul pavimento-FOTO

View this post on Instagram

Non trovate incredibile che ai tempi di oggi… Le persone indossano abbigliamenti firmati per darsi valore. Non ha più importanza se questi indumenti siano veramente belli, se sono comodi, se sono fatti con materiali che non danneggiano la pelle. Ai giorni d’oggi.. , Non ha più importanza che ci sia un rapporto prezzo qualità … Siamo nell’era dove apparire è tutto. Lo Status Symbol è un Must.. è diventata un imposizione sociale. Oramai ci si guarda l’un l’altro e ci si valuta per l’apparenza.. “Guarda quello è pieno di soldi..” 🙈😳😱 “Hai visto quella..? È piena di Follower..” 🙈💃🏻😱. Come se un brand fosse un biglietto da visita che abbia credibilità. Vi dico da parte mia, nel mio umile viaggiare.. che coloro che hanno troppo di tutto sono all’80% percento più poveri d’animo, di cuore e di intelletto .. di coloro che non hanno nulla. Ho scoperto che dove ci sono tanti soldi gira tanta merda ,tanta dispersione e valanghe di falsità. Ho capito che la felicità vera, la spensieratezza, la sincerità non appartengono al mondo balocchi. Anzi ho visto delle sofferenze, dei giochi di potere che schiacciano le persone più deboli.. ho visto più degrado nei salotti dei vip e dei ricchi.. che nelle Favelas in Brasile. È molto importante fare attenzione a quello che volete e desiderate, perché l’universo ascolta e risponde. E non tutto quello che luccica è oro.. anzi. Evviva la Natura, le cose semplici e le persone con i piedi per terra! Evviva chi si risveglia dalla follia e aiuta chi non vede ancora, ad aprire gli occhi. Evviva coloro che si soffermano un attimo e trovano la Libertà ❣️❤️🌱💕 @ornellamuti @nude_yogagirl