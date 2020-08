Naike Rivelli nuda in spiaggia si prepara una fresella – VIDEO

Naike Rivelli ha condiviso un video su Instagram in cui è al mare in Calabria e si prepara una fresella bagnata con l’acqua di mare

La figlia di Ornella Muti ha da poco condiviso un video di ben tre minuti in cui è al mare in Calabria e sulle note di Paradise si vede prima lei distesa su un lenzuolo bianco sulla spiaggia, anzi sui sassolini. La musica parte e lei si alza dal letto improvvisato, nuda e prende una fresella che ha lì vicino accanto a una caffettiera e delle tazzine di caffè. Si immerge in acqua e bagna la fresella con l’acqua di mare (probabilmente aveva dimenticato il sale), poi torna sulla spiaggia, adagia il pane su un piatto e comincia a tagliare pomodorini che mette sopra. Si versa il caffè e lo beve.

Il video di Naike Rivelli nuda sulla spiaggia