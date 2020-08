Le nozze interrotte dall’amante dello sposo: “Ecco tuo figlio” – VIDEO

Saranno nozze da ricordare quelle che hanno visto come protagonista l’amante dello sposo invece dei due neo coniugi: un imprevisto non piacevole ha animato la celebrazione del matrimonio

Un vero fuori programma ha interessato un matrimonio in cui una donna si è presentata improvvisamente interrompendo la celebrazione proprio mentre il pastore leggeva i voti ai due neo sposi. L’ “infiltrata” era l’amante dello sposo che ha detto di essere incinta di un suo bambino. “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi … Ho qui il tuo bambino”! Queste le urla della donna che poi è stata portata via dalla figlia della sposa. È successo a Detroit nel Michigan negli Stati Uniti. Un utente di Tik Tok, Daniele On Demand, ha girato un video e l’ha caricato sulla piattaforma per giovanissimi e ha ricevuto oltre un milione e 600 mila visualizzazioni in un solo giorno, così come racconta il Daily Star.

Il video finito su Tik Tok delle nozze è stato visto da milioni di utenti

Un vero e proprio colpo di scena e un giorno da ricordare per gli sposi, che non hanno nemmeno avuto il tempo di finire la cerimonia delle loro nozze che hanno già un motivo per litigare. Il video finito su Tik Tok è diventato subito virale. Nel filmato si vede la sposa che reagisce male (ovviamente) e anche la reazione di tutti gli ospiti presenti alla cerimonia, che non si aspettavano sicuramente di assistere a una scena del genere.

Anche gli invitati avranno un ricordo particolare di questo giorno che doveva essere di gioia per tutti e soprattutto per i neo sposi.