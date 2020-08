Passano gli anni ma Ornella Muti è come un vino pregiato. Più il tempo trascorre e più lei migliora. E si mostra così, radiosa e sontuosa come mai prima.

Visualizza questo post su Instagram Saluti alla Calabria @volgocalabria dalla mamma @ornellamuti a Milano❤️ Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 1 Ago 2020 alle ore 1:53 PDT

L’eleganza che contraddistingue Ornella Muti non tutte ce l’hanno. La celebre attrice, protagonista di decine di pellicole e di spettacoli resi unici proprio per la sua presenza, si mostra in una posa che trasmette assoluto buon umore a molti utenti su Instagram.

Lei, la figlia Naike ed il compagno di quest’ultima hanno trascorso gli ultimi giorni in vacanza in Calabria. E proprio Ornella rivolge un saluto dolcissimo e pieno di fascino a quella che è una delle zone più belle d’Italia. Il mare, le specialità gastronomiche e le persone che contraddistinguono quella regione sono assolutamente unici nel loro genere.

Ornella Muti, la classe non è acqua: e lei ne ha da vendere