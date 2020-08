Oroscopo, Paolo Fox: cosa attende i segni zodiacali questo weekend?

Amore, lavoro e fortuna: cosa riserva questo weekend per i segni zodiacali? Tutti i consigli, direttamente dall’Oroscopo di Paolo Fox.

L’astrologia è una disciplina complessa ed intrigante, che ha sempre diviso gli animi. Ben lungi dall’essere una scienza esatta, affonda le sue radici nel mistico e ha molto a che fare con ciò che ognuno di noi intimamente crede e spera. Scopriamo insieme cosa sembrano nascondere gli astri questo weekend, direttamente dall’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo, Paolo Fox: tutte le previsioni per il primo weekend di agosto

– Ariete: sabato prefigura l’apertura di nuovi orizzonti. Il consiglio, però, è di non mettersi fretta.

– Toro: novità importanti sul piano sentimentale. Fondamentale la giornata di sabato. Ma attenzione alla gelosia, potrebbe davvero rovinare i rapporti di coppia!

– Gemelli: il consiglio è quello di limitare più possibile gli investimenti nel weekend. Date le giornate stressanti appena trascorse, è necessario ricaricare un po’ le batterie.

– Cancro: il periodo è propizio per organizzare viaggi e vacanze. Anche per voi la giornata di sabato potrebbe rivelarsi proficua.

– Leone: siete invitati a non diffidare delle persone generose. Non sempre le persone vogliono qualcosa in cambio.

– Vergine: attenzione alle spese. Inoltre, fate valere sempre le vostre idee, anche quando gli altri non le condividono… però non prendetevela troppo se non lo fanno!

– Bilancia: il consiglio è di tenere a bada l’orgoglio e di tenersi, invece, pronti per le novità. Il weekend riserva sorprese.

– Scorpione: potreste avere alcuni battibecchi con le persone intorno a voi. Mantenete sempre la calma.

– Sagittario: è un periodo propizio, non sprecatelo. E non tenete a freno i sentimenti.

– Capricorno: il weekend può aiutarvi a ritrovare la sintonia a livello sentimentale, dopo che siete stati tanto a lungo presi dal lavoro.

– Acquario: è un buon periodo per fare conoscenze. Approfittatene.

– Pesci: potrebbe essere la volta buona per fare qualche nuova amicizia. Sfruttate questo weekend per lasciarvi andare.

