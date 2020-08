Mediaset ha deciso, nonostante il successo di ‘Avanti un altro’, di cancellare il programma di Paolo Bonolis dal palinsesto di Canale 5

‘Avanti un altro‘ sarà cancellato dopo che Mediaset ha deciso che Paolo Bonolis deve lasciare la conduzione del programma, che è stato sospeso momentaneamente per lasciare spazio all’informazione sul Covid-19. È arrivata poi la decisione inaspettata di casa Mediaset per i mesi estivi: Bonolis deve lasciare spazio a un collega molto stimato e amato dal pubblico italiano del piccolo schermo. In questi giorni sono andate in onda su Canale 5 fino al 27 luglio le repliche del programma che hanno avuto un fantastico successo di pubblico e share nonostante siano state solo delle puntate già viste.

Ecco chi sostituirà Paolo Bonolis su Mediaset