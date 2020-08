Patty Pravo e lo scatto al mare che ha fatto impazzire il pubblico – FOTO

A 72 anni Patty Pravo dimostra ancora una volta che l’età è solo un numero e la foto postata su Instagram ne è l’ennesima prova

Patty Pravo si gode le vacanze estive al mare e condivide sul profilo Instagram una foto che la vede interpretare una perfetta “Miss Maglietta Bagnata”. 72 anni tenuti alla perfezione e mostrati con fierezza. Inutile dire che la risposta del pubblico non si è fatta attendere. Una flotta di complimenti si è riversata sulla cantante e in molti hanno sottolineato come la bellezza e l’eleganza non abbiano età.

I commenti dei colleghi alla foto di Patty Pravo

Oltre ai fan anche alcuni colleghi e amici di Patty Pravo hanno fatto i complimenti alla cantante sotto l’ultima foto postata. Chi con dei semplici cuori o applausi come Elisa e Alessandra Amoroso, chi con poche ma efficaci parole. “Diva“, scrive Emma Marrone, “Divina” è invece il commento di Syria. Mentre Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha commentato con un “Meraviglia“.

LEGGI ANCHE -> Maria Pia Calzone, “Donna Imma” bella e felice nella sua Napoli

Con più di 50 anni di carriera alle spalle Patty Pravo si riconferma un’icona, anche per il coraggio di osare indipendentemente dal giudizio del pubblico. La cantante, vincitrice di ben nove Festival di Sanremo, ha regalato alla musica italiana perle del calibro di “Pensiero Stupendo“, “Pazza idea“, “…E dimmi che non vuoi morire” e “La bambola“. E per lei hanno scritto alcuni dei cantautori italiani più famosi, da Lucio Battisti a Francesco De Gregori, da Lucio Dalla a Franco Battiato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter