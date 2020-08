Nuove indiscrezioni sull’infinita telenovela della separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A parlare è un amcio di lui: “Momenti difficili…”

All’indomani dell’incredibile separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, continua a tenere banco un’emozione, di difficile digeribilità. Non tanto per la lei, quanto per il ballerino di Torre Annunziata, affranto dopo la seconda ondata di dispiacere, subìta dalla stessa donna.

A svelare il mistero sullo stato d’animo della coppia e in modo particolare di Stefano è un suo amico molto stretto. Il distanziamento dai microfoni mediatici è stata una decisione presa dal conduttore di Made in Sud, nel mantenere riservati tutti i dettagli della sua turbolenta separazione.

L’amico del ballerino di danza moderna ha svelato che c’è troppo dolore per aver fallito una seconda volta, nei riguardi di Belen Rodriguez.

Le priorità di Stefano De Martino: spunta una donna