Wanda Nara festeggia la vittoria del Psg con un selfie da infarto | FOTO

Altro successo sportivo per il Paris Saint-Germain, che batte il Lione in Coppa di Lega. Ed al fischio finale tutti gli occhi sono per Wanda Nara.

Il Paris Saint-Germain batte il Lione al termine di una partita quasi infinita. Ma la finale di Coppa di Lega in Francia si conclude infine con il successo della squadra di Mauro Icardi. E dopo il fischio finale, giunto a conclusione della lotteria dei calci di rigore, è Wanda Nara a catalizzare l’attenzione su di sé.

La modella argentina, che rappresenta gli interessi economici di suo marito facendogli da agente, è entrata in campo in occasione dei dovuti festeggiamenti. E ha potuto anche posare accanto alla coppa, con un selfie nel quale alla fine non si capisce bene quale sia il trofeo più prezioso. Perché lei è scintillante e sfolgorante alla stessa maniera. La 33enne argentina sfodera il suo solito sorriso seducente da femme fatale. Ed incanta tifosi parigini ed anche avversari.

Wanda Nara, più bella lei della coppa