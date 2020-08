Antonella Mosetti, un lato A incredibile sotto il costume nero, che spettacolo – FOTO

Fan allo sbando dopo l’ultima trovata di Antonella Mosetti, a mare con lo spettacolo dell’intero repertorio fisico in vista: fan in estasi

Si accende improvvisamente l’estate di Antonella Mosetti, la showgirl italiana divenuta famosa dopo il lancio a freddo nel mondo dello spettacolo televisivo.

Durante gli anni ’90 Antonella aveva deliziato tutti con quel volto timido, ma altrettanto promettente, considerato il suo aspetto fisico, quasi intramontabile a distanza di 30 anni. Il programma Non è la Rai è stato per lei una vetrina d’onore, per mettere in mostra la sua divina bellezza, in evidente mostra tra la folta concorrenza di veline.

Le doti di spicco della Mosetti sono divenute col tempo oggetto di sviluppo cinematografico, quando campeggiava la sua immagine nelle commedie di Carlo Verdone. In seguito la partecipazione ai reality show più rappresentativi dell’epoca, a partire da testimonial di Paperissima Sprint, fino alla sua apparizione al Grande Fratello Vip, in compagnia della figlia.

Dopo tanti anni di esperienza maturata nell’ambito dello spettacolo, Antonella Mosetti, oggi ricopre un ruolo di primo piano nelle trasmissioni più ambite in chiaro. Assume la verve di opinionista di alcuni reality show, rinnovando nuove modalità, di concepire la realtà.

Antonella Mosetti, bellezza sui generis a Forte dei Marmi

Accattivante, singolare e prorompente, gli attributi per descrivere la sensualità di Antonella Mosetti, la personalità di spicco nel mondo dello spettacolo con la sua intramontabile bellezza.

L’estate a temperature elevate è davvero arrivata anche per lei, mentre si cimenta in un fascino di pose stucchevoli sulla spiaggia bianca di Forte dei Marmi. Antonella indossa un costume nero a doppio pezzo, davvero striminzito.

Il passaggio da opinionista tv a “cubista” dell’estate è un attimo per la showgirl 45enne di Roma, riempita di quelle forme arrotondate che mettono in mostra uno spettacolare lato A, scintillante come ai vecchi tempi.

Nel sequel di Instagram, Antonella Mosetti ingrandisce il primo piano panoramico aizzando le coscienze dei fan, tornati a rivivere la bellezza furibonda degli anni ’90

