Baby K da impazzire, costume da urlo fa sognare i fan – FOTO

Baby K è una donna bellissima: la cantante ha postato un paio di scatti in costume da capogiro facendo sognare i fan.

Claudia Judith Nahum, in arte Baby K, è una cantante e rapper molto apprezzata dagli italiani. I suoi tormentoni estivi riscuotono sempre un grosso successo e rendono le estati del popolo ancora più belle e bollenti. La nativa di Singapore è stata capace di vincere il disco di diamante dalla FIMI per il singolo ‘Roma-Bangkok’ realizzato con la partecipazione di Giusy Ferreri. Baby K ha un grosso seguito anche sui social: il suo profilo vanta 753mila follower. La 37enne, poco fa, ha messo in rete un paio di scatti favolosi.

