Calciomercato Juventus, si pensa anche al centrocampo: spuntano due nuovi nomi

La Juventus, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna, avrebbe messo nel mirino i due centrocampisti Mesut Ozil e Fabian Ruiz.

La serie A 2019/2020 si concluderà oggi con le ultime gare della 38esima giornata. Ieri, la Juventus ha concluso la stagione con una sconfitta perdendo in casa per 3-1 contro la Roma, ko che, però, non ha rovinato la festa dei bianconeri premiati con il nono scudetto di fila. Adesso dopo i festeggiamenti per il titolo, la squadra di Sarri dovrà impegnarsi al massimo in Champions League, dove venerdì affronterà il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. La società intanto guarda al futuro e pensa alla prossima annata seguendo diversi giocatori che possano andare a rinforzare un organico già stellare. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, oltre all’arrivo di Arthur dal Barcellona, la Vecchia Signora starebbe valutando un altro colpo per il centrocampo e sulla di Paratici sarebbero apparsi due nuovi nomi. Il primo è quello di Mesut Ozil dell’Arsenal, mentre il secondo è Fabian Ruiz del Napoli.

Calciomercato Juventus, si pensa anche al centrocampo: sulla lista Mesut Ozil e Fabian Ruiz

La Juventus guarda già alla prossima stagione, in attesa che si concluda quella in corso. La dirigenza bianconera starebbe valutando i possibili rinforzi da acquistare e le cessioni. Oltre ai diversi nomi per l’attacco, pare che la Vecchia Signora stia valutando anche possibili innesti a centrocampo, nonostante l’arrivo di Arthur dal Barcellona. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, sulla lista dei desideri della Juventus sarebbero finiti due nomi nuovi.

Il primo è quello del centrocampista dell’Arsenal, Mesut Ozil. Il fantasista tedesco ha un contratto in scadenza nel 2021, situazione che potrebbe agevolare la trattativa facendo abbassare il valore del cartellino, attualmente intorno ai 30 milioni di euro. Il problema è legato all’ingaggio del 31enne che percepisce uno stipendio di 18,2 milioni di sterline netti a stagione, 20,2 milioni di euro.

L’altro giocatore che la Juventus starebbe seguendo è Fabian Ruiz del Napoli. Lo spagnolo, dopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio, ha avuto una crescita esponenziale che ha attirato diversi club europei. Tra questi, sempre secondo Don Balon, ci sarebbe anche la società piemontese che già segue l’attaccante partenopeo Arkadiusz Milik. Ovviamente per strappare Ruiz al Napoli serve una cifra consistente, considerato che la società lo valuta intorno agli 80 milioni.

Il centrocampista classe 1996 è, secondo Don Balon, anche nel mirino del Liverpool che lo segue da diversi mesi. Non si esclude, però, anche un ritorno di fiamma da parte del Real Madrid che aveva mostrato il proprio interesse in passato.