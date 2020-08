Cristina Chiabotto sensuale al mare: lo scatto in bikini fa sognare – FOTO

Cristina Chiabotto ha condiviso uno scatto sensuale su Instagram mostrandosi in forma smagliante durante questo weekend in Liguria

Fin da quando è stata incoronata Miss Italia nel 2004, Cristina Chiabotto ha conquistato il cuore degli italiani con la sua bellezza e solarità contagiosa. Cristina, splendida showgirl torinese, ha un fascino con pochi eguali e soprattutto un sorriso che stende per la sia solarità innata e gli occhi azzurri penetranti. Soprattutto in questi giorni, la stiamo vedendo forse al massimo della sua forma su Instagram.

Cristina Chiabotto questo fine settimana si è recata in Liguria dove ha trascorso dei piacevoli momenti con amici tra Sestri Levante e Genova. Una Cristina rilassata tra cene in riva al mare e gite in scooter, uno scorcio della sua vita privata che però la vede rilassata e felice.