Diletta Leotta saluta così la fine del campionato. Bellissima – FOTO

Diletta Leotta, splendida in abito blu e tacchi vertiginosi, saluta così la fine del campionato di calcio. La conduttrice dà appuntamento a settembre.

Diletta Leotta (“La reginetta del calcio”, come viene chiamata da molti) è pronta ad andare in vacanza. Dopo la ripresa del campionato e delle annesse trasmissioni televisive e radiofoniche, la conduttrice tornata a parlare di calcio. Un lavoro, ma anche una passione, come lei stessa ha ribadito molte volte. Adesso, a campionato concluso, la Leotta si concede uno stacco prima di tornare a bordo campo, nel mese di settembre. Lo annuncia con una bellissima foto sui social che la ritrae in un elegante abito azzurro e tacchi vertiginosamente alti. Clicca su “successivo” per vederla!

