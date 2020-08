Gigi D’Alessio. E’ lei la donna della sua vita: “Mai successo prima”

Gigi D’Alessio. Conclusa definitivamente la travagliata storia con Anna Tatangelo, il cantante appare abbracciato ad una donna su Instagram. Di chi si tratta

La storia d’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha riempito le pagine dei rotocalchi per anni. Il loro sodalizio lavorativo si è trasformato in poco tempo in un sentimento ben più forte. All’epoca si gridò allo scandalo. La cantante di Sora aveva appena 18 anni quando iniziò una relazione con Gigi, 20 anni più grande, un matrimonio ventennale alle spalle con Carmela Barbato e prole al seguito.

Ne è passata di acqua sotto i ponti. I due anno avuto un figlio insieme, Andrea, il 31 marzo 2010. Purtroppo, tra alti e bassi e gossip sbattuti sulle testate di tutto il paese, la loro storia non ha retto. Con un comunicato stampa, il 3 marzo 2020 hanno dichiarato definitivamente concluso il loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Quando pensi a qualcosa di bello Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 10:19 PDT

E’ lo stesso D’Alessio però che tiene a precisare quanto sia presente tra di loro rispetto e reciproca stima, dettata soprattutto dalla volontà di far crescere serenamente il bambino avuto insieme che ha diritto ad un’infanzia tranquilla. “Non siamo i primi, non saremo gli ultimi”– ha dichiarato il cantante. “Le nostre strade si sono divise, ma ci saremo sempre l’uno per l’ altra soprattutto per nostro figlio Andrea. Speriamo che la nostra privacy venga rispettata. Ci abbiamo provato a ricominciare ma non ci siamo riusciti.”

Gigi D’Alessio abbracciato ad una bellissima ragazza. Chi è