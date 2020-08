Jane Alexander, sensuale affacciata al balcone: lato B da paura – FOTO

View this post on Instagram

Domani andiamo in Puglia. Per la precisione a Monopoli, che abbiamo conosciuto l'anno scorso e che, come tutta la Valle D'Itria, ci è rimasta nel cuore. Cerco di fare una valigia intelligente. La svuoto, la rifaccio. Ancora. Mi sembra sempre di portare troppe cose, penso alle nostre schiene, alle punture di un mese fa. Svuoto. Ricomincio. Cosa esattamente faccio di sbagliato? Certo è che poi, una volta li, metto sempre le stesse cose, come sempre. Ma quali sono? Piano Jane, partiamo dalle cose di cui sai che non puoi fare a meno. Lo zenzero! Il peperoncino! E dai su, concentrazione. Crema per il corpo. Dentifricio. Spazzolino. Spazzola. Balsamo. Crema viso. Orsetto/topo. Copri occhiaie. Mascara. Robbo per far crescere le sopracciglia. Costumi, alla fine almeno 5, di cui due interi che non metterò mai perché odio, ripeto odio, la sensazione del costume bagnato sulla pancia. Togli i costumi interi. Ma sono chic! Rimetti i costumi interi. Telo mare con nome. Pareo. Jeans. Top. Felpa nera che va su tutto. Una sciarpina per gola/capelli. Gonne, quest'anno mi sento da gonne. Scarpe da ginnastica pazzesche. Sandali flat. Un tacchetto di 3 cm. Cavolo, ma pesa una tonnellata. Manca un libro. Ok due. Chiudo la valigia. Tanto ho tempo di rifarla, parto domani. Fate così anche voi? O sono l'unica psicopatica? Have a nice day! In foto: Gonna e top @souvenirofficial Stivaletti del mio cuor @zoeitalyofficial Thankyou @muccinoamatulli #storyofjane #happy #happycamper #sunnyday #summer2020 #summerdays #tattoos #life #imjustagirl