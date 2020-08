Ciro Immobile ha vinto la scarpa d’oro: Jessica Melena, sui social, mostra il suo splendido outfit nel corso dei festeggiamenti.

Ciro Immobile ha vinto la scarpa d’oro 2020. Il nativo di Torre Annunziata ha totalizzato 72 punti in graduatoria, superando Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Il bomber della Lazio, segnando anche contro il napoli, ha messo a referto il suo 36esimo gol in campionato eguagliando lo straordinario record di Gonzalo Higuain. Come testimoniato dalle foto sui social, Ciro ha festeggiato con una splendida torta la vittoria della scarpa d’oro. Sua moglie Jessica, come al solito, è stratosferica e mette in mostra un outfit incredibile.

