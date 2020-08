L’Oms avverte: “Non ci sarà nessun vaccino nei prossimi sei mesi”

Il capo del gruppo tecnico dell’Oms, Maria Van Kerkhove, ha dichiarato al Sunday Telegraph:”Non ci sarà un vaccino nei prossimi sei mesi”

Maria Van Kerkhove dell‘Oms ha dichiarato che non avremo nessun vaccino nei prossimi sei mesi contro il Covid-19. Il capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto che l’Oms non ha raccomandato specificamente alle varie Nazioni del mondo di ricorrere alla quarantena ma nei Paesi che l’hanno adottata ci sono stati molti progressi per la lotta al virus. E ha poi aggiunto che non si può attendere un vaccino, che arriverà a questo punto durante l’anno prossimo, per uscire da questa situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia ma c’è bisogno di agire subito con “provvedimenti specifici, localizzati e su misura”. Maria Van Kerkhove ha poi aggiunto che la scienza in maniera veloce ed efficace ha fatto notevoli progressi ed è stata straordinaria e che ora ci sono tutti “gli strumenti per evitare la trasmissione del virus e salvare quante più vite possibile”.

Il capo del gruppo tecnico dell’Oms: “Le misure prese funzionano”

Ha poi dichiarato che non è stata presa solo una misura ma una serie di misure ben spese nel complesso: “e funziona”, ha detto. “Continuiamo a dire che funziona perché lo abbiamo visto in passato, abbiamo visto Paesi che hanno controllato queste epidemie”, ha dichiarato ancora il capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le parole dette da Maria Van Kerkhove abbassano il morale a coloro che vedevano nel 2021 la fine dell’emergenza sanitaria e pandemia. Molte persone hanno creduto che una via per avere il vaccino a breve fosse percorribile in base ai risultati dell’Australia, dove il Covax sta dando dei risultati straordinari su 40 volontari sani.

Ma per Van Kerkhove sembra impossibile un vaccino prima di sei mesi.