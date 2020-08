Mancini, due settimane di paura per la figlia nata prematura: “Morivamo dentro”

Con un post su Instagram, Elisa, la moglie del difensore della Roma Gianluca Mancini ha raccontato le due settimane di paura vissute da entrambi per la loro figlioletta Ginevra nata prematura

Hanno trascorso due settimane di paura Gianluca Mancini e sua moglie Elisa, che in un post su Instagram ha raccontato che la loro piccola Ginevra, la prima figlia dei due coniugi è nata il 18 luglio prematura e fino a ieri l’hanno dovuta tenere lontano da loro, rimasta in ospedale per essere curata. Mancini si è tenuto questo grande peso dentro e ha proseguito gli allenamenti con la Roma. Ieri sera non è stato della partita che la sua squadra ha vinto contro la Juventus, campione d’Italia ed è tornato nella capitale per stare accanto a sua moglie e alla neonata Ginevra. Elisa ha scritto sui social network: “Sei nata e subito ti hanno portata via da noi e solo dopo 14 giorni infiniti di ansie e paure, di mille viaggi all’ospedale, di speranza, di dolore e di domande senza risposta, sei arrivata nella tua nuova casa”.

Mancini: “Un grande uomo, professionista, papà e marito”

Proprio sulla professionalità di suo marito, Elisa ha scritto: “Sei corso subito da noi e sei stato così forte da tenermi sempre a galla. Sei stato un grande marito, un grande papà e un grande professionista. Ti sei allenato sempre anche se morivamo dentro e nessuno può sapere quanto”.

Ieri sera la compagine dove Gianluca Mancini gioca da difensore, la sua Roma, ha vinto nella gara contro i campioni d’Italia della Juventus allo Stadium di Torino per ben 3-1 stravolgendo il risultato, con i bianconeri che erano passati in vantaggio con il gol di Higuain dopo 5 minuti dal calcio d’inizio.

Sicuramente Mancini sarà stato contento di questo risultato mentre continua a stare accanto a sua moglie e sua figlia.