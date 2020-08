Sabrina Salerno, bellissima timoniera: pelle dorata e Lato A in primo piano – FOTO

Sabrina Salerno, cantante mito degli anni ’80 e ’90, è una delle regine dei social network: questa volta ha pubblicato una foto da urlo in barca

Visualizza questo post su Instagram My beautiful bag…❤️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 31 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Sabrina Salerno di profilo è ancora più bella, soprattutto se la foto è scattata in barca con la cantante che ha i capelli bagnati dall’acqua di mare, gli occhiali da sole e la pelle dorata della sua abbronzatura in spiaggia a Jesolo in Veneto dove sta trascorrendo le vacanze estive. E un particolare non di poco conto è in bella mostra: il suo seno prosperoso e abbondante. La Salerno è sempre più una delle star di Instagram, con i suoi selfie e scatti, allieta i suoi ammiratori che ricambiano riempiendole le foto di commenti di gradimento e complimenti vari.

La foto in barca al mare di Sabrina Salerno

Visualizza questo post su Instagram A moment… just a moment… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 1 Ago 2020 alle ore 12:01 PDT

Ma nonostante Sabrina Salerno appaia sempre molto sorridente sui social network, ha raccontato nelle sue Instagram Stories di essere stata travolta da un problema molto grave. Giorni fa infatti ha scritto sul social che è venuta a sapere una cosa che la sta tormentando. Non specifica di cosa si tratta perché non è nel suo carattere parlarne ma dice che chi la conosce sa bene a cosa si riferisce: “Quello che sto vivendo è un senso di impotenza dinnanzi ad una tragedia che colpisce una comunità, delle persone che tu conosci. Colpisce in maniera così incomprensibile… perché ci sono eventi che sono naturali e fanno parte della vita, ma certi altri no. Rovinano solo la vita”.

Visualizza questo post su Instagram It’s a crazy crazy world 🌎. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 30 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

I fan sperano non sia nulla di grave ad affliggere la loro beniamina.