Drammatico incidente in autostrada: muore una motociclista

Una motociclista di 53 anni è deceduta durante la scorsa notte in un incidente stradale consumatosi sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Ferite lievemente due donne che viaggiavano a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro.

Drammatico incidente durante la scorsa notte lungo l’autostrada A20 Messina – Palermo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto con a bordo due donne ed una moto condotta da una 53enne si sarebbero scontrate nel tratto di strada compreso tra i comuni di Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto in direzione Messina. Impatto violentissimo che è costato la vita alla motociclista di 53 anni deceduta sul colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Lievemente ferite le due occupanti della vettura in stato di shock.

Durante la scorsa notte, tra sabato 1 e domenica 2 agosto, sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’altezza del chilometro 9 in direzione Messina tra i comuni di Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Sky Tg24, a scontrarsi sarebbero state un’auto, una Fiat Punto, ed una moto condotta da una donna di 53 anni. L’impatto è stato molto violento tanto che la vettura si sarebbe ribaltata più volte. La motociclista è stata invece sbalzata dalla sella del mezzo a due ruote.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per la 53enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Ferite lievemente, ma in stato di shock le due donne che si trovavano a bordo della Fiat Punto.

Oltre ai soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e gli uomini dell’Anas. Gli agenti della Polizia si sono occupati dei rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto in un tratto con scarsa visibilità, ancora da chiarire.