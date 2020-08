Valentina Vignali in costume delizia i fan, gambe da capogiro – FOTO

Valentina Vignali continua a pubblicare foto scottanti sui social network: la cestista è incantevole.

Valentina Vignali non è soltanto una brava cestista, ma anche una conduttrice e personaggio televisivo di assoluto livello. La ragazza, da qualche tempo, è anche una nota influencer e testimonial di brand importanti: il suo account Instagram vanta 2,3 milioni di follower. La nativa di Rimini sa come incantare i suoi ammiratori e pubblica quasi tutti i giorni scatti bollenti e piccanti. Valentina, poco fa, ha postato una foto incredibile in cui indossa un costume spettacolare e mette in mostra le sue gambe da urlo.

