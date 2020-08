A1, incidente mortale: chiusa l’autostrada con 11 km di coda

Gravissimo incidente in autostrada, muore una donna. A1 chiusa, fino a 11 km di coda. Lo scontro ha coinvolto intorno alle 11 un camion, un’auto e una moto

Gravissimo incidente stradale sulla A1 stamattina ha bagnato nel sangue una giornata da esodo estivo. Ha perso la vita una donna nello scontro che ha coinvolto un’auto e una moto e un camion. L’arteria della A1 è stata chiusa e si è sviluppata una coda lunga 11 chilometri. Il luogo preciso dell’incidente è la parte fiorentina della A1, tra Calenzano e Barberino in direzione di Bologna. A perdere la vita è stata una ragazza di 28 anni mentre un altro uomo è ricoverato in codice rosso all’ospedale Careggi. La strada è stata chiusa sul tratto all’altezza di Calenzano mentre 11 chilometri di coda hanno bloccato una fetta di A1 del territorio fiorentino. La coda si è creata per circa 6 chilometri anche al lato opposto a causa dei curiosi che hanno rallentato il traffico.

Troppi incidenti in questa estate difficile

Gli incidenti in questo periodo di esodo purtroppo stanno registrando un’impennata, specie quelli mortali. Appena ieri una motociclista di 53 anni è deceduta durante la notte in un incidente stradale consumatosi sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in Sicilia. Sono state ferite lievemente anche altre due donne che viaggiavano a bordo dell’auto coinvolta nello scontro. Sabato mattina, è toccato lasciare il mondo dei vivi ad una ragazza di 25 anni sulla A14, all’altezza di Ravenna.

Lo schianto sul guardrail alle 6 del mattino di sabato le è stato fatale. L’estate si preannuncia davvero dura sotto l’aspetto degli incidenti. Sta colpendo soprattutto persone giovani, specie color che viaggiano su due ruote.

