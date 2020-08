Beautiful sparisce dalla programmazione Mediaset, il motivo

Beautiful è stato cancellato? Panico tra i fan quando nel palinsesto è comparso un secondo episodio di Una Vita, al posto di quello della famosa soap americana.

Non è la prima volta che circola la voce secondo cui la famosa soap opera americana è stata cancellata. Ci sono stati moltissimi “al lupo al lupo” negli anni ed in effetti essi hanno prodotto un certo allarmismo, considerato che la serie è seguitissima in Italia ed il suo pubblico è incredibilmente fedele. Basti pensare che la prima puntata è andata in onda niente di meno che il 4 giugno 1990 e ancora i suoi numerosi fan la seguono ogni giorno con molta trepidazione.

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce secondo cui la proiezione della soap sarebbe stata interrotta nel nostro paese a causa della sua cancellazione oltreoceano. Voci di corridoio o pura verità? A rendere ancora più ambigua la situazione è stata la comparsa di un secondo episodio di Una Vita su Canale 5, allo stesso identico orario di Beautiful.

Beautiful, la soap è stata cancellata? Niente paura

Non c’è nulla di cui preoccuparsi, Beautiful non sarà cancellata! A confermarlo è la stessa Mediaset, il cui abbozzo di palinsesti per settembre prevede anche la ripresa della soap opera americana. Come ogni anno, la serie è andata in pausa, cosa difficile da digerire per i numerosi fan che sono abituati ad un appuntamento quotidiano con i suoi personaggi.

Se volete essere sempre informati su cosa accadrà a Beautiful, seguite la nostra sezione di Anticipazioni. A questo link, invece, potrete leggere il riassunto delle ultime puntate.

