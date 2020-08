Chiara Biasi in piscina più esplosiva che mai: lo scatto a mollo ci regala una visione dello splendido lato B della modella e influencer

Tra le modelle e influencer più apprezzate e seguite d’Italia, c’è sicuramente lei. Chiara Biasi è da anni ormai sulla cresta dell’onda per la sua attività sul web. Diverse collaborazioni e il suo celeberrimo blog, in cui si parla di moda ma non solo, l’hanno resa piuttosto famosa. In questo, ha seguito alla lettera i consigli dell’amica e collega Chiara Ferragni, di cui ha cercato, con successo, di seguire le orme. Anche le sue relazioni passate con personaggi altrettanto famosi hanno contribuito alla sua notorietà. Tra i suoi fidanzati si annoverano l’imprenditore ed ex calciatore Oscar Branzani, tronista di Uomini e Donne, e l’attaccante del Torino Simone Zaza. Negli ultimi tempi però ha mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, non lasciando trapelare ulteriori informazioni.

