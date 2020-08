Coronavirus, bollettino del 3 agosto: i numeri dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero ha appena aggiornato lo stato dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria odierna, i casi di persone positive al virus dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 248.229 con un incremento di 159 casi rispetto a ieri. Ancora in aumento i i soggetti attualmente positivi: 12.474 e 18 in più di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva risultano essere 41 (-1). Prosegue la crescita delle persone guarite che risultano essere 200.589 in totale, ossia 129 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 12 decessi che portano il totale delle vittime a 35.166.

Il Ministero ha precisato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato due ricalcoli dei dati: un decesso occorso in data 22/06 e non precedentemente segnalato e 6 casi positivi indicati come casi da screening, in realtà casi da sospetto diagnostico.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata domenica 2 agosto

Nella giornata di ieri il Ministero della Salute rendeva noto che i casi di contagio erano saliti a 248.070. Di questi erano 12.456 i soggetti attualmente positivi. In calo ancora i ricoveri in terapia intensiva pari a 42. Nuova crescita per quanto riguardava le persone guarite: dall’inizio dell’emergenza a ieri 200.460. Il bilancio dei decessi continuava ad aggravarsi portando il totale a 35.154.

Nelle note della tabella sanitaria si leggeva che la Regione Emilia Romagna aveva eliminato 1 caso in quanto duplicato.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 2 agosto: i dati dell’epidemia

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata sabato 1 agosto

Il Ministero della Salute, tramite bollettino, nella giornata di sabato ha comunicato che il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 247.832 . Ancora in aumento i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 12.457. Salivano i ricoveri in terapia intensiva che sabato erano in totale 43. Il numero dei guariti era giunto a 200.229 . Purtroppo si aggravava ancora il bilancio dei decessi che portavano il totale a 35.146.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino dell’1 agosto: i dati dell’epidemia

Covid-19, Matteo Bassetti contro il Comitato Tecnico Scientifico: la posizione dell’infettivologo

Non è l’unico Matteo Bassetti a sostenere che il Covid-19 non rappresenti più la grande minaccia che era durante il periodo emergenziale. Una posizione, in controtendenza rispetto a quanto sostenuto dal Comitato Tecnico Scientifico, della quale ha voluto sviscerare ogni punto.

Alla redazione Libero, il professor Bassetti, nome illustrissimo della medicina italiana, ha dichiarato che attualmente i ricoverati in terapia intensiva per Covid rappresentano un numero esiguo. Coloro che contraggono il virus adesso, inoltre, non sono soggetti a manifestazioni gravi. Ma quali sono le regioni di questa inversione? Il professor Bassetti ha spiegato che la carica virale sarebbe scesa drasticamente. Inoltre, e questo non è un aspetto da sottovalutare, il sistema sanitario adesso è in grado di fronteggiare meglio il virus. Sono cresciute tecnica e consapevolezza.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Covid-19, Matteo Bassetti contro il Comitato Tecnico Scientifico: la posizione dell’infettivologo

Donna positiva al Covid-19: chiuso uno stabilimento balneare

L’Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook Salute Lazio dell’assessorato alla Sanità nella mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, ha pubblicato un post comunicando la chiusura di un lido. Si tratta dello stabilimento balneare Levante di Fregene, frazione di Fiumicino, in provincia di Roma. Il titolare dell’attività ha deciso di chiudere in via preventiva per eseguire nella giornata di oggi una sanificazione straordinaria. La decisione è arrivata dopo la positività al coronavirus di una donna che si era recata al lido sabato 1 agosto e che adesso sarebbe stata ricoverata.

“La Asl Roma 3 – si legge su Facebook- sta predisponendo l’indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. Verrà messo a disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari “. Le autorità hanno infine reso noto di aver contattato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Donna positiva al Covid-19: chiuso uno stabilimento balneare

Si rifiuta di indossare la mascherina: donna cacciata da un aereo – VIDEO

I dati raccolti a livello globale in merito all’epidemia da coronavirus raccontano come gli Stati Uniti stiano vivendo un autentico dramma. Attualmente negli Usa, che in un primo momento sembravano solo sfiorati dall’ondata di Covid-19, sono il paese più colpito con oltre 4,6 milioni di contagi e poco meno di 155mila vittime. Nonostante questi dati, si continuano a registrare comportamenti che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza e la salute pubblica. L’ultimo si è verificato su un volo di linea, dove una passeggera si è rifiutata di indossare la mascherina ed è stata, per questa ragione, cacciata dall’aereo dell’American Airlines in partenza dall’Ohio verso la Carolina del Nord.

L’uscita della donna, che si era giustificata affermando di non indossare il dispositivo di protezione individuale per via di una malattia, è stata poi accompagnata dai presenti con un applauso. Mentre abbandonava l’aereo, la donna si è rivolta agli altri passeggeri affermando: “Potete applaudire quanto volete“. La scena è stata documentata da un video girato e poi pubblicato sul popolare social network Tik Tok da un presente.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Si rifiuta di indossare la mascherina: donna cacciata da un aereo – VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter